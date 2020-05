Cugini: “Icardi, assalto Juventus. Per Lautaro Martinez tempistica Inter”

Condividi questo articolo

Mimmo Cugini, giornalista del quotidiano “La Gazzetta dello Sport”, ritiene Icardi sempre come nome spendibile per la Juventus. In collegamento con “Sportitalia Mercato” ha spiegato perché l’Inter deve risolvere a breve sia la situazione col PSG sia quella col Barcellona per Lautaro Martinez.

RICHIESTO – Mimmo Cugini intreccia più squadre, Inter inclusa: «Nel mercato mi aspetto, soprattutto se partisse Gonzalo Higuain, che la Juventus tenti l’assalto a Mauro Icardi. Lautaro Martinez secondo me è un grande giocatore e gli auguro che, se dovesse andare al Barcellona, non gli vada così male come è andata ai tanti centravanti che Lionel Messi ha bruciato nel corso della sua carriera, perché il Barcellona ha cambiato non so quanti attaccanti negli ultimi tempi. Persino Zlatan Ibrahimovic e Samuel Eto’o, per non parlare di Antoine Griezmann, non andavano bene a Messi. Lui, giustamente, a Barcellona ha parecchia influenza sul mercato».

OCCHIO AL TEMPO – Cugini spiega perché l’Inter abbia fretta: «Credo che Lautaro Martinez, anche per una questione di origini con Messi, possa fare una grande stagione. Però l’Inter ha un problema di tempistica. Se la trattativa con il Barcellona non si chiude, e resta aperta anche la questione Icardi col PSG, ballano tanti soldi: circa centosettanta milioni. Con questa cifra in mano l’Inter diventerebbe uno dei top club con più possibilità di arrivare a un grande attaccante. Se non si sbloccassero queste trattative, però, uno come Timo Werner potrebbe andare al Liverpool da Jurgen Klopp, che lo vuole. Da questo punto di vista credo che le trattative di Lautaro Martinez e Icardi, in uscita, potrebbero essere determinanti dal punto di vista della tempistica per dare un grande attaccante all’Inter accanto a Romelu Lukaku, che resta insostituibile».