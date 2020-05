Lucescu: “Tonali all’Inter? Potrebbe imporsi, pronto per il grande salto”

Condividi questo articolo

Lucescu promuove Tonali all’Inter. L’allenatore rumeno è stato in panchina sia con i nerazzurri sia con il Brescia: parlando del gioiello di Cellino, in un’intervista al sito “TuttoMercatoWeb”, lo ha ritenuto pronto per andare in una big.

VALIDO PER UNA BIG – Mircea Lucescu ritiene Sandro Tonali adatto per l’Inter: «È un buon giocatore, potrebbe anche essere pronto per il salto. Si, può imporsi anche in nerazzurro. Lo vedrei bene».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo