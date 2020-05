Poulsen: “Eriksen all’Inter passo avanti, ecco perché l’ha scelta. Werner…”

Poulsen è connazionale di Eriksen così come compagno di squadra di Werner al RB Lipsia. L’attaccante danese ha parlato del trasferimento all’Inter del centrocampista, arrivato a gennaio dal Tottenham e fin qui ancora utilizzato a singhiozzo.

PREFERENZA RISPETTABILE – Yussuf Poulsen approva il cambio di maglia: «Come ho detto anche a Timo Werner, ognuno deve scegliere il proprio futuro. Posso capire la scelta di Christian Eriksen, è stato tanti anni al Tottenham giocando alla grande. Ogni tanto arriva il momento di cambiare aria e accettare nuove sfide. L’Inter è un grande club in Serie A e sta lottando con la Juventus per vincere il campionato. Ha fatto un grande passo in avanti scegliendo i nerazzurri. L’anno scorso il Tottenham ha giocato una grande Champions League, ma in campionato ha fatto fatica. Eriksen voleva una squadra sempre in lotta per vincere trofei importanti ed ecco perché ha scelto l’Inter».