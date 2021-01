Cucci: «Ibrahimovic-Lukaku? Rogne antiche. Scudetto alla Juventus»

Condividi questo articolo

Italo Cucci

Il giornalista Italo Cucci, intervenuto a “Radio Sportiva”, ha commentato l’episodio della lite fra Ibrahimovic e Lukaku ieri sera nel derby. Poi, nonostante la distanza fra Inter e Milan, sostiene che alla fine sarà la Juventus a vincere la Serie A.

LA DISCUSSIONE – Italo Cucci dà una valutazione di quanto successo ieri durante Inter-Milan: «Romelu Lukaku aveva dei problemi suoi, aveva sbagliato un paio di gol. Prima di discutere con Zlatan Ibrahimovic era già furioso per un fallo normale, di gioco, di Alessio Romagnoli. Dopo Ibrahimovic è intervenuto: oggi sappiamo di rogne antiche, viene fuori il racconto della mamma in Africa e del voodoo. La reazione lì per lì non l’avevo capita, poi ho visto Ibrahimovic in faccia e si capiva. Non sono un esperto di labiale, ma si capiva che lo stava prendendo per le mutande».

UNA FAVORITA – Italo Cucci trova un nome diverso da Inter e Milan per la Serie A: «Scudetto? Lo vince la Juventus. Alla fine anche tutte queste cose, quelli che litigano e quelli che si menano, con la Signora nell’ombra è già capitato in tempi molto andati che all’improvviso si svegli e piano piano risalga, mentre gli altri litigano. Non è secondario nel fattore Inter, e questo è anche triste doverlo sottolineare, che ci siano delle problematiche aziendali che qualche peso l’avranno. Andrea Pirlo non dice cattiverie, non ha neanche delle espressioni particolarmente televisive, ma rischia di far vincere alla Juventus il decimo campionato consecutivo».