Inter-Benevento, Inzaghi (a differenza di Conte) già al lavoro stamattina

Inter-Benevento è già il prossimo appuntamento, lasciando alle spalle la goduria del derby vinto al 97′ ieri sera. La squadra allenata da Filippo Inzaghi, a differenza di Conte che ha dato un giorno di riposo ai suoi (vedi articolo), si è allenata stamattina. Primo allenamento per il nuovo acquisto Depaoli.



INTER-BENEVENTO, -3 – “Mattinata di lavoro per i giallorossi che si sono ritrovati sul manto erboso del Ciro Vigorito per continuare gli allenamenti in vista della gara di sabato prossimo contro l’Inter. La sessione odierna è stata caratterizzata da circuiti di forza ed esercitazioni tecnico-tattiche con partita finale. La preparazione proseguirà nel pomeriggio di domani”.

Fonte: BeneventoCalcio.club