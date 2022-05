Cucchi: «Scudetto, l’Inter ci crede e deve credere. Le ultime tre giornate…»

Riccardo Cucchi ha parlato anche della sfida scudetto tra il Milan e l’Inter a tre giornate dalla fine del campionato Serie A.

SCUDETTO – Queste le parole all’interno della propria pagina Facebook da parte di Riccardo Cucchi sulla sfida scudetto tra il Milan e l’Inter. “Lotta scudetto a due. Il Milan batte la Fiorentina appellandosi a tutte le energie fisiche e mentali di cui ancora dispone, trovando il gol nei minuti finali e dopo averne sciupati molti. E Maignan compie un grande intervento che salva il risultato. Grande acquisto. Il migliore dei rossoneri.

L’Inter gioca bene e in sicurezza per un’ora. Poi soffre contro una delle squadre in questo momento più in forma: l’Udinese. I nerazzurri ci credono. E devono crederci. Le ultime tre giornate non sono scontate per nessuna delle due milanesi“.

Fonte: Pagina Facebook Roberto Cucchi