Baiocchini: «Avversarie Milan hanno obiettivi ma saranno meno affamate»

Siamo nella fase finale della stagione con Inter e Milan che si lottano lo scudetto. I rossoneri da qui alla fine avranno Verona, Atalanta e Sassuolo e Manuele Baiocchini, a Sky Sport, fa un punto sulle avversarie.

FAME – L’Inter ha tre finali contro Empoli, Cagliari e Sampdoria ma tre successi potrebbero non bastare visto che al momento è dietro di due punti dal Milan. I rossoneri, con 7 punti, saranno campioni d’Italia. Ecco l’analisi di Manuele Baiocchini sulle avversarie dei rossoneri. «Certamente il Milan deve fare 7 punti nelle ultime 3 e chiaramente serviranno partite alla Milan per vincere lo scudetto. Magari gli potrebbe dare una mano che le squadre non siano affamate come i rossoneri, ma hanno comunque degli obiettivi. Verona e Atalanta hanno i loro obiettivi mentre il Sassuolo ha meno da chiedere. Le motivazioni degli avversari del Milan potrebbero essere inferiori ma tutte le squadre, vedi il Bologna contro l’Inter, hanno fame e voglia di far bene».