Cucchi: «Inter stanca e appannata. Momento delicato per i nerazzurri»

Riccardo Cucchi ha parlato dell’Inter a seguito del pareggio di ieri sera sul campo del Torino: le parole del giornalista.

MOMENTO DELICATO – Queste le parole da parte di Riccardo Cucchi sulla propria pagina Facebook a seguito del pareggio tra Torino e Inter. “Inter stanca e appannata. È un momento delicato per i nerazzurri che sembra abbiano perso quella fluidità di gioco che aveva caratterizzato l’inizio di stagione. È anche vero che a Torino la squadra di Inzaghi occasioni ne ha create, specie nel secondo tempo. Ma anche l’imprecisione al tiro è segno di mancanza di lucidità. La partita in meno e la classifica cortissima tengono comunque l’Inter in piena corsa. Una corsa a tre, con il Milan e il Napoli vittoriosi e una Juventus che continua a rosicchiare punti e raggiunge il quindicesimo risultato utile consecutivo. La corsa Champions sembra ormai finita per tutte le altre“.

Fonte: Pagina Facebook Riccardo Cucchi