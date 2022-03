Longhi: «Tanto Torino, poca Inter. Salvato la partita ma non la classifica»

L’Inter non ha offerto una grande partita ieri contro il Torino ma ha strappato comunque un pareggio per 1-1. Un risultato che però allontana i nerazzurri dalla vetta che ora dista 4 punti dal Milan. Ecco l’editoriale di Bruno Longhi.

ANALISI – L’Inter ha pareggiato 1-1 contro il Torino recuperando in extremis la partita. I nerazzurri però si allontanano dalla vetta. Ecco l’editoriale di Bruno Longhi su Sportmediaset. «Si pensava che la squadra di Inzaghi, reduce dal confortante successo di Anfield, dovesse fare meglio. Ma era anche prevedibile che a Torino potesse incontrare le stesse difficoltà della gara dell’andata che Juric ha riprodotto in fotocopia.Tanto pressing, tanto Toro e poca Inter, soprattutto nel primo tempo, anche a causa dell’assenza di Brozovic, l’unico insostituibile. Episodi a parte – il rigore di Ranocchia su Belotti, ma anche le occasioni mancate di un niente e le paratissime di Berisha – i nerazzurri hanno salvato la partita, ma non la classifica. Ora debbono pedalare e sperare in ciò che hanno sperato, con ottimismo ripagato, i suoi avversari».

RIVALI – Bruno Longhi poi analizza le rivali dell’Inter per lo scudetto. «Il Milan non è la squadra più forte: e quindi il Milan è soprattutto Stefano Pioli, il tecnico capace di infondere fiducia al suo gruppo di giovani, e di portarli all’attuale posizione di leader della classifica sicuramente superiore alle loro potenzialità. Il Napoli ha qualcosa in più dei rossoneri. Ma per vincere la partita e per sancire la chiara superiorità ha avuto bisogno dei colpi dello straripante Osimhen, e della dabbenaggine di Ceccherini che si è distratto sulle due rimesse laterali da cui sono scaturiti i gol della squadra di Spalletti».

Fonte: Sportmediaset