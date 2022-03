Calhanoglu il più concreto: il turco unica anima dell’Inter contro il Torino

Nelle difficoltà trovate in Torino-Inter, il meno negativo dei centrocampisti nerazzurri numeri alla mano è stato Hakan Calhanoglu.

UNICO IN SALVO – Contro il Torino i centrocampisti dell’Inter sono sostanzialmente scomparsi dal campo, o quasi. Ma volendo salvarne uno la scelta andrebbe su Calhanoglu. Il turco è stato il più produttivo in mediana, e ha cercato di mettere pezze a tutte le falle che si aprivano attorno a lui.

OCCASIONI CREATE – Calhanoglu ha messo insieme 47 tocchi in 77 minuti, con 43 passaggi realizzati all’83% (migliore percentuale dei centrocampisti). Questa è la mappa che li rappresenta da Whoscored;

Il turco ha aiutato nella prima impostazione, proponendosi quasi da secondo mediano, e poi ha cercato spunti sulla sinistra. Poco aiutato in generale, sia da Vecino e Barella che da Perisic. Il vero plus della prestazione del numero 20 è la produzione offensiva. In una partita con evidenti difficoltà di manovra e anche di coinvolgimento delle punte da lui sono arrivate 4 occasioni da gol, con 4 passaggi chiave. Non sfruttate, ovviamente. E non ha tralasciato l’apporto difensivo. I suoi 10 recuperi sono il valore più alto della squadra, ed è probabile siano serviti a colmare le mancanze di Vecino.