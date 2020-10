Cucchi: “Inter, sensazione di potenziale inespresso. Conte a volte è rigido”

Antonio Conte Verona-Inter

Riccardo Cucchi, in collegamento per “Sky Sport 24”, ha parlato della lotta scudetto e dell’Inter dopo la vittoria di ieri sul campo del Genoa

POTENZIALE INESPRESSO – Cucchi sostiene che a volte l’Inter gli dia una sensazione di potenziale inespresso: «Io credo che la griglia debba essere allargata. C’è la Juventus, dopo 9 scudetti consecutivi non puoi non considerarla tra le favorite. C’è l’Inter che ha fatto benissimo nella passata stagione e deve confermarsi. Al di là dei limiti che sta mostrando ogni volta che vedo l’Inter ho la sensazione di un potenziale molto grande non ancora completamente espresso. Questa squadra è molto fisica e a volte manca di qualità nonostante abbia giocatori di qualità. Erisken non mi ha convinto e Barella ha cambiato volto alla squadra. La sensazione è che non sia ancora l’Inter che può essere. Conte lo sa, ma a volte mi sembra un po’ rigido sul piano tattico».