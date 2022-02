Cucchi: «Inter, pari con Napoli efficace. Milan invia segnale agli scettici»

Riccardo Cucchi ha parlato del pareggio di sabato tra Napoli e Inter e della sfida per lo scudetto che vede ora il Milan in testa alla classifica.

POST – Queste le parole su Facebook da parte di Riccardo Cucchi sulle squadre che in questo momento occupano i primi tre posti in classifica nel campionato di Serie A. “Il Milan conquista la vetta della classifica ( in attesa che l’Inter recuperi una partita) e invia un segnale agli scettici. Tra loro non ci sono io. Sinceramente ho sempre pensato che il Milan potesse lottare per il titolo. E lo penso oggi a maggior ragione. L’ Inter, più attrezzata tecnicamente, pareggia contro un Napoli efficace e ricco di brio e qualità. Sono queste le squadre che si batteranno per il titolo da qui a maggio“.

Fonte: Pagina Facebook Riccardo Cucchi