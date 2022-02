VIDEO – Satriano primi gol da professionista: in Brest-Troyes doppietta a un ex Milan!

Satriano ieri ha trovato i primi gol da professionista, nel dilagante 5-1 di Brest-Troyes in Ligue 1 (vedi articolo). Ecco il video con gli highlights della partita, dove la curiosità è che supera un ex difensore del Milan.

DILAGANTE – Finalmente Martin Satriano! Primi gol da professionista per l’attaccante classe 2001 di proprietà dell’Inter. Schierato titolare per la seconda volta col Brest, la prima in Ligue 1 dopo quella in Coupe de France col Nantes, ha avviato il grande 5-1 contro il Troyes. Al 7′ subito a segno: cross di Youcef Belaili, controllo a centro area a evitare l’intervento di Adil Rami (ex Milan) e tocco in rete da opportunista. Al 27′ invece è Franck Honorat a scappare sulla destra e crossare basso per il facile tap-in di Satriano, comunque pronto all’appuntamento. Lo stesso Rami accorcia al 47′, ma Honorat fa doppietta fra il 49′ e il 67′ e Steve Mounié chiude il pokerissimo all’82’. Quest’ultimo era entrato proprio al posto di Satriano al 64′, con l’attaccante nerazzurro grande protagonista.

Video con gli highlights di Brest-Troyes dal canale ufficiale YouTube della Ligue 1.