Graziani: «Inter-Liverpool? Serve anche fortuna! Ecco chi metterei in attacco»

Due giorni a Inter-Liverpool e comincia a essere il tema principale di discussione. Graziani, a Radio Sportiva, ha parlato di cosa serve per mercoledì sera e di chi schiererebbe in attacco. Poi anche qualche battuta sulla partita di sabato a Napoli.

PRONTI ALL’APPUNTAMENTO – Francesco Graziani ritiene che, nonostante i due ultimi risultati in Serie A, l’Inter sia pronta per il Liverpool: «Va bene il momento. Deve recuperare un po’ Lautaro Martinez ma l’Inter c’è. È chiaro, parte un po’ sfavorita perché il Liverpool è una delle squadre che puntano a vincerla. Sarà dura ma spero ci sia anche un po’ di fortuna. Chi farei giocare in attacco? Lautaro Martinez».

QUELLA PRIMA DEL LIVERPOOL – Graziani torna su sabato: «Una partita a due facce. Primo tempo il Napoli, con il gol del vantaggio e alcune giocate, ha messo in grande difficoltà l’Inter. Nel secondo tempo sull’1-1 è cresciuta l’Inter, che ha saputo gestire benissimo il risultato. Il Napoli ha avuto due grandi occasioni con Victor Osimhen ed Eljif Elmas, ma sono stati due ruggiti. A un quarto d’ora dalla fine ho capito che le due squadre si sarebbero salvaguardate: il pareggio andava bene. Uno faceva il ragionamento che se non vince non la deve perdere. Mancano ancora tante giornate, sono tornati i giocatori in Coppa d’Africa e c’è ancora il tempo per dire qualcosa. Il Napoli può lottare fino alla fine per il campionato».