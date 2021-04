Cucchi: «Inter, questo il suo denominatore. E storia Serie A dice una cosa»

Riccardo Cucchi, celebre ex radiocronista della “Rai”, ha parlato dell’Inter, in testa in Serie A, e delle altre squadre nelle zone alte del campionato

NUMERI – Queste le parole sulla propria pagina Facebook da parte di Riccardo Cucchi, celebre ex radiocronista della “Rai”, dopo la vittoria dell’Inter sul Cagliari (QUI le statistiche della partita). “11 vittorie consecutive. I numeri dell’ Inter parlano e dicono molto. La forza dell’ Inter è nella qualità del suo organico e nel temperamento che Conte è stato capace di trasmettere. Alcune vittorie sono state belle e facili, altre sofferte. È assolutamente normale nel calcio. Il denominatore di questa stagione neroazzurra è la sua difesa solida. E la storia del calcio italiano ci dice che con le difese forti arrivano anche gli scudetti. Milan, Juventus, Atalanta e Napoli in 4 punti. Più lontane Lazio e Roma. Apertissima la lotta per i piazzamenti europei“.