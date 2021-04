VIDEO AMARCORD – Bergkamp porta l’Inter in finale UEFA: 3-0 al Cagliari

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 12 aprile 1994. Nella semifinale di ritorno contro il Cagliari, i nerazzurri si impongono 3-0, con una prestazione sontuosa di Bergkamp.

SEMIFINALE SENZA STORIA – La Coppa UEFA negli anni Novanta era territorio di conquista per le squadre italiane, in primis per l’Inter. Che anche sulla strada del titolo 1993/94 deve superare un derby tricolore. Come già successo nel 1990/91, quando i nerazzurri vinsero questo trofeo per la prima volta, superando l’Atalanta ai quarti e la Roma nella doppia finale. Nel 1993/94 è il turno del sorprendente Cagliari, avversario in semifinale. Il ritorno si gioca il 12 aprile a San Siro, dopo la sconfitta per 3-2 in Sardegna. E stavolta la gara è senza storia, grazie a un Dennis Bergkamp in grande spolvero. L’olandese porta in vantaggio l’Inter al 37′ trasformando un rigore. Poi nel secondo tempo serve un assist prima a Nicola Berti, che segna il 2-0 al 54′. E poi anche a Wim Jonk, che al 63′ trova un destro chirurgico dal limite per il 3-0. Questi ultimi due decideranno anche la doppia finale col Casino Salisburgo: Bergkamp si accontenterà invece del titolo di capocannoniere della manifestazione (con 8 reti). Rivediamo la vittoria nerazzurra nel video YouTube di “MAURIZIO MINCARELLI”: