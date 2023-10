Cuadrado, altro stop! Al momento escluso intervento: lo scenario – TS

Juan Cuadrado si è fermato ieri per un riacutizzarsi dell’infiammazione al tendine che lo ha tenuto fermo fra settembre ed ottobre (qui l’articolo). Secondo Tuttosport, al momento, si esclude l’operazione

INFORTUNIO– Nuovo stop per Juan Cuadrado. Il colombiano, in questi giorni, ha visto riacutizzarsi l’infiammazione al tendine achilleo sinistro, problema che aveva costretto l’esterno a saltare le sfide con Real Sociedad, Empoli, Sassuolo e Salernitana. Cuadrado, secondo Tuttosport, ha iniziato in questi giorni un programma riabilitativo ed al momento, spiega il quotidiano, non ci sono possibilità che si debba operare per risolvere il problema. Resta la tegola per Inzaghi, che avrà le rotazioni accorciate sulla corsia di destra già a partire dalla sfida col Torino di sabato.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna