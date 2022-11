Cruciani sui fatti di Inter-Sampdoria: «Questo non è tifo! Stadi in mano a criminali»

Cruciani esprime la propria opinione su quanto accaduto a San Siro nel corso di Inter-Sampdoria. Il giornalista, ospite nello studio di “Pressing”, si scaglia contro la Curva Nord nerazzurra. Di seguito le sue dichiarazioni.

CRIMINALITÀ – Giuseppe Cruciani non è d’accordo su quanto si è verificato a San Siro nel corso dell’ultima partita di campionato dell’Inter. Il giornalista interviene in merito nella trasmissione “Pressing”: «Quanto successo a Milano poteva accadere in qualsiasi altra curva italiana. Questa è una realtà. L’episodio della curva dell’Inter è una dimostrazione del fatto che ci sono dei pezzi del territorio italiano, in questo caso lo stadio, in mano alla criminalità organizzata. Ci sono persone che non sono nemmeno più tifose o, se lo sono, hanno mischiato i due ruoli. In ogni caso sono comunque dei delinquenti. Hanno costretto delle famiglie a uscire dalla curva dell’Inter perché era stato ucciso un signore che aveva fatto ventisei anni di carcere. Un pregiudicato, un delinquente, chiamatelo come volete. Quindi non si sta più neanche parlando di tifo, si parla di un’altra questione. A parte rari casi, nessuna società è riuscita a mettere al proprio posto questi soggetti. Serve maggiore sicurezza? È chiaro che in tribuna centrale la sicurezza più o meno è assicurata. Il problema è che ci sono dei pezzi di stadio nei quali il controllo c’è, ma da parte di tifosi che in realtà sono dei veri e propri criminali. L’obiettivo dei nuovi stadi, come quello dell’Inter, è, in anche quello di resettare tutto in qualche modo. Cambiando quei luoghi si spera che cambino anche queste cose». Così Cruciani, nello studio di Italia 1, conclude il suo intervento sui fatti accaduti sugli spalti durante il match di Serie A. Nel frattempo l’Inter ha esposta la propria posizione in merito attraverso un comunicato ufficiale (vedi articolo).