Graziani: «L’Inter è tornata e c’è ancora tempo. Lukaku? Non è colpa sua»

Graziani analizza la situazione dell’Inter, anche alla luce degli aggiornamenti sulla condiziona fisica di Lukaku (vedi articolo). Nello studio di “Pressing”, l’allenatore disegna il quadro nerazzurro e commenta i fatti accaduti sugli spalti di San Siro nella scorsa partita di Serie A.

GUARIGIONE – Ciccio Graziani disegna il quadro completo dell’Inter e dei suoi calciatori. L’ospite di “Pressing” dichiara: «Romelu Lukaku è un giocatore importantissimo. Adesso il titolare è Edin Dzeko, insieme a Lautaro Martinez. L’Inter si aspettava tanto dal suo ritorno. Ma non è colpa sua se si è fatto male. Purtroppo gli infortuni muscolari sono all’ordine del giorno per i calciatori. L’Inter l’anno scorso aveva un muro dietro. In questa stagione con gli stessi calciatori e con in più Francesco Acerbi ha già preso 17 gol. Ora stanno facendo meglio in fase difensiva. Le imprese con il Barcellona e le partite vinte in campionato hanno permesso alla squadra di ritrovare autostima e fiducia. Quando vedi giocare Milan Skriniar ti accorgi che è tornato. Non è più il suo cugino lontano di qualche settimana fa. Anche gli altri giocatori, come Nicolò Barella, sono cresciuti molto. Manca ancora Marcelo Brozovic ma tutti gli altri stanno facendo bene. L’Inter era malata due mesi fa, ora è guarita e ha preso coscienza delle proprie qualità. È tornata a essere una squadra seria. Siamo alla dodicesima giornata, ci sono ancora scontri diretti. Lo avevo detto che l’Inter ce la saremmo ritrovata ai vertici della classifica. Curva Nord? Un manipolo di gentaccia che si appropria di un luogo che non è il loro. Lo stadio è entusiasmo e condivisione. Chi voleva andare via se ne poteva tranquillamente andare, lasciando lì chi voleva rimanere». Graziani conclude il suo intervento nella trasmissione di Italia 1 commentando quanto accaduto sugli spalti del settore Nord nel corso di Inter-Sampdoria.