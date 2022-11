Auriemma: «La Curva Nord dell’Inter? Poca sicurezza fino a quando gli steward…»

Auriemma dice la sua su quanto accaduto tra gli spalti di San Siro nel corso di Inter-Sampdoria. Il giornalista, intervenuto a “Pressing” individua il problema di fondo che andrebbe risolto negli stadi. Di seguito la soluzione esposta nella trasmissione di Italia 1.

CONTROLLO – Raffaele Auriemma, dopo quanto accaduto a San Siro nel corso di Inter-Sampdoria (vedi articolo), spiega come arginare la violenza negli stadi. Il giornalista, nello studio di “Pressing” dichiara: «Fino a quando non si cambierà la figura giuridica dello steward il problema non verrà risolto. Vai a dare in mano a dei ragazzini, per pochi euro, il controllo di ciò che succede in uno stadio. Se bisogna riappropriarsi di un pezzo di territorio bisogna agire di conseguenza. Se non lo fai significa che non ti interessa risolvere il problema». Questa la soluzione proposta da Auriemma, nel corso della trasmissione di Italia 1, per evitare che fatti come quello della Curva dell’Inter si verifichino ancora.