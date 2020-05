Criscitiello: “Ecco la nuova battaglia di Spadafora se la Serie A riparte”

Spadafora ieri ha dato l’OK agli allenamenti individuali, ma non c’è ancora certezza sulla ripresa della Serie A il 13 giugno. Il Governo dovrà dare il via libera in tal senso, ma ci sarà molto da discutere. Michele Criscitiello, nel corso di “Sportitalia Mercato”, vede altre schermaglie dialettiche in arrivo.

NUOVO (VECCHIO) DIBATTITO – Michele Criscitiello prova a ipotizzare cosa potrà succedere in caso di ripresa della Serie A: «Vincenzo Spadafora, quando e se si dovesse davvero tornare in campo, cambierà linea politica. Farà una cosa molto semplice a inizio giugno: “Va bene, si torna in campo perché c’è la sicurezza, ma le paritte devono andare in chiaro”. Contro quella che è una legge del Governo italiano, che si chiama legge Melandri. Farà un’altra battaglia: quello sarà un altro cavallo di battaglia di Spadafora, farà battaglia su quello se si dovese tornare in campo. Mettere le partite in chiaro è una cosa che ovviamente non è possibile».