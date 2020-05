Pedullà: “Lautaro Martinez-Barcellona, contropartite difficili Inter. Icardi…”

Pedullà ritiene che le contropartite per Lautaro Martinez, proposte dal Barcellona, non siano del giusto gradimento per l’Inter. Nel corso di “Sportitalia Mercato” il giornalista, oltre al commento sul ministro Spadafora (vedi articolo), ha aggiornato sui due argentini: l’altro è Icardi.

NESSUNO STOP – Alfredo Pedullà riprende il discorso mercato: «C’è il tormentone di giornata che è sempre Lautaro Martinez. Porterà a una decisione che, secondo me, sarà presa da qui ai prossimi quindici giorni. Il Barcellona ha fatto tutto con il diretto interessato e le contropartite sono abbastanza difficili da individuare, a parte Arturo Vidal, per tutto quello che abbiamo detto su Arthur, tutto quello che comprende il Barcellona e le altre big d’Europa. Da qui a fine giugno vediamo se il PSG otterrà uno sconto e deciderà di pagare il riscatto per Mauro Icardi».