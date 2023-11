Criscitiello: «Inzaghi criticato, ma ha all’Inter ha fatto un miracolo!»

Criscitiello elogia il percorso di Simone Inzaghi all’Inter, arrivato tra le critiche dopo l’addio di Antonio Conte. Il giornalista ne ha parlato su Sportitalia.

TRA LE CRITICHE – Michele Criscitiello ha parlato così dell’allenatore dell’Inter: «Inzaghi è arrivato tra le critiche dopo l’addio di Conte, soprattutto dopo la prima sconfitta gli davano del fallito. Invece ha fatto un miracolo. Ricordo quando l’anno scorso lo distruggevano. Non è facile lavorare all’Inter: Marotta e Ausilio hanno fatto grandi cose. Altre, invece, non sono riuscite come il rinnovo di Milan Skriniar. Ma su venti cose ne sbagli una o due ci può stare. Per me il miracolo di Inzaghi non viene mai riconosciuto dalla stampa e dai tifosi».