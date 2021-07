Criscitiello: «Inter, qualche acquisto va in preventivo. Festa senza Conte»

Criscitiello è dell’idea che all’Inter, a prescindere da tutto, serva qualche investimento. Il giornalista di Sportitalia, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, racconta com’è stata la cena di qualche giorno fa (vedi articolo) segnalando come con Conte ancora allenatore sarebbe stato difficile farla.

NUOVA ERA – “Quando il gatto non c’è, i topi ballano. Immaginate quando il gatto se ne è andato per sempre cosa resta della casa con i soli topi a far festa… Qualche sera fa alcuni calciatori dell’Inter hanno deciso di festeggiare la fine della prima parte del ritiro. In centro a Milano. Un locale chiuso, anche blindato, ingresso secondario e apparentemente deserto. Dal pomeriggio fino all’una di notte. I primi calciatori sono arrivati alle 16, dopo le 24 i primi invece ad andare via. Nulla di che. Balli, alcool e qualche bella ragazza che giustamente non guasta mai. C’era un bel clima. Ufficialmente: un ritrovo tra compagni di squadra. Che male c’è, era finito il ritiro e senza il tour americano i ragazzi, senza famiglie, hanno passato qualche ora in simpatia. Ribadiamo che non c’è nulla di male, non vogliamo fare i bacchettoni perché non c’è motivo. Siamo lontani da gare ufficiali e se non lo fanno adesso quando devono farlo? La domanda è solo una: se ci fosse stato Antonio Conte lo avrebbero fatto quasi alla luce del sole? Simone Inzaghi non è Conte, questo lo sappiamo, ma forse sarebbe anche il caso che molti calciatori dell’Inter capiscano da subito che quest’anno sarà più dura dello scorso anno. Oggi iniziano a tornare i top. Romelu Lukaku su tutti. Questa squadra ha bisogno della sua anima e senza Achraf Hakimi bisogna ancora rinforzare la fascia. Tutti ci aspettiamo grandi cose dall’Inter ma qualche investimento la proprietà cinese deve metterlo in preventivo”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Michele Criscitiello