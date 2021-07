Sanchez o Pinamonti via dall’Inter? Due nomi come quarta punta, non Scamacca

Sanchez e Pinamonti sono in bilico e potrebbero non essere più all’Inter il 31 agosto, giorno della fine del mercato. Durante Sky Sport 24 si è parlato della posizione dei due attaccanti e di chi sarebbe l’eventuale sostituto. Non c’è Scamacca, accostato negli scorsi giorni.

ATTACCO IN MOVIMENTO – L’Inter ieri sera ha ritrovato Romelu Lukaku, che oggi svolgerà il primo allenamento agli ordini di Simone Inzaghi (vedi articolo). Con lui come partner d’attacco ci sarà Lautaro Martinez, confermato nonostante qualche voce di mercato resti ancora viva (vedi articolo). Poi Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti completano il reparto, assieme a Martin Satriano grande protagonista fra amichevoli e allenamenti congiunti. Quest’ultimo dovrebbe andare in prestito, da escludere che l’Inter lo tenga in rosa visto che gli serve esperienza. Stando a quanto affermato da Marco Demicheli, nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, anche Pinamonti non è escluso che vada a giocare in prestito. Per Sanchez, invece, l’eventuale uscita sarebbe legata al pesante ingaggio. In caso di cessione di uno dei due spazio a una nuova punta: non Gianluca Scamacca, bensì uno fra Keita Baldé Diao (già all’Inter nel 2018-2019) e Felipe Caicedo (allenato da Inzaghi alla Lazio).