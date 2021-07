Inter, senza tournée USA i giocatori si ritrovano: festa in centro – SI

L’Inter si è presa una serata per staccare dal duro ritiro agli ordini di Inzaghi. Lo riporta “Sportitalia”, che racconta di una serata dei giocatori nerazzurri in un locale in centro a Milano.

FESTA – Dopo il rinvio della tournée negli Stati Uniti, i giocatori dell’Inter si sono concessi una serata libera in un locale di Milano. Lo riporta l’inviato di “Sportitalia” Luca Cilli, in collegamento con “Sportitalia Mercato”. I giocatori si sono ritrovati per stare insieme e vivere qualche ora di svago dopo le dure giornate di allenamento in preparazione della prossima stagione. La volontà è quella di fare gruppo anche fuori dal campo, cementando ulteriormente l’unione della squadra. Ovviamente locale blindato per proteggerlo da occhi indiscreti. Alcuni giocatori sono già usciti per tornare a casa. Dopo i primi giorni di ritiro, una pausa più che meritata per gli uomini di Simone Inzaghi.