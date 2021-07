Nandez all’Inter col diritto di riscatto, ancora distanza col Cagliari – Sky

Per Nandez all’Inter si sta provando a raggiungere un accordo con un prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, stando a Sky Sport, c’è ancora distanza sulla valutazione col Cagliari.

NIENTE SVILUPPI – Per Nahitan Nandez gli ultimi giorni non hanno portato grandi novità. C’è ancora da trovare la quadra col Cagliari, club col quale l’Inter ha comunque buoni rapporti che possono agevolare la trattativa. Proprio per questo c’è la possibilità che, alla fine, l’uruguayano arrivi in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto. Di fatto è l’unica modalità con cui l’Inter può prendere qualche giocatore, che sia Nandez o un altro. Secondo Marco Demicheli, giornalista di Sky Sport, al momento manca l’accordo sulla valutazione da dare al prestito oneroso. L’Inter vuole pagare “subito” un po’ meno di quanto chiede il Cagliari. Per Nandez, però, si continuerà a trattare.