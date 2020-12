Criscitiello: “Gomez? All’Inter servirebbe un altro, ammazzerebbe le difese!”

Michele Criscitiello

Criscitiello non boccia Gomez per l’Inter, ma ritiene che ai nerazzurri serva un altro giocatore in particolare. Il giornalista, nel corso di “Sportitalia Mercato”, ha fatto il nome che a gennaio sarebbe perfetto per rinforzare la squadra di Conte.

PROFILO IDEALE – Questa l’analisi di Michele Criscitiello: «Uno che servirebbe all’Inter con quelle caratteristiche non è Alejandro Gomez, ma si chiama Luis Fernando Muriel. Perché? Immagina Muriel o Lautaro Martinez vicino a Romelu Lukaku: ti ammazza le difese. È un mio cavallo di battaglia: la difesa che va su Lukaku e invece Muriel, con quelle caratteristiche, che ti spezza in due la difesa avversaria sarebbe fantastico. Anche perché Muriel, finora, la grande occasione in una squadra non l’ha ancora avuta, per colpa sua».