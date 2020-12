VIDEO – I gol piÃ¹ belli dell’Inter nel 2020: de Vrij in Inter-Milan (#6)

VIDEO – I gol più belli dell’Inter nel 2020: de Vrij in Inter-Milan (#6)

Stefan de Vrij Olanda

Rivediamo i sei gol più belli dell’Inter nell’anno solare 2020, scelti dalla redazione di Inter-News.it. Al sesto posto c’è quello di Stefan de Vrij in Inter-Milan (4-2).

AVVITAMENTO – Tra i sei gol più belli nel 2020 c’è sicuramente quello di Stefan de Vrij in Inter-Milan del 9 febbraio. Non solo per il significato, visto che completa la rimonta dopo il doppio vantaggio del Milan. Ma anche per la sua fattura. Il difensore olandese riesce infatti a trovare un avvitamento perfetto, di testa, in tuffo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Un movimento che imprime una traiettoria perfetta al pallone, che corre ad infilarsi verso l’incrocio dei pali opposto. Rivediamo il gol del difensore olandese nel video YouTube della Serie A (al minuto 2:29):