De Paul all’Inter? L’Udinese ha le idee chiare su cosa fare a gennaio – SI

200692982 | © Agenzia LiveMedia

De Paul è uno dei nomi su cui l’Inter potrebbe provare il colpo, in caso di cessione di Eriksen. Michele Criscitiello, nel corso di “Sportitalia Mercato”, segnala le possibilità che il centrocampista argentino possa lasciare l’Udinese a gennaio.

LA DECISIONE – Secondo Michele Criscitiello di dubbi non ce ne sono: l’Udinese non lascerà partire Rodrigo de Paul a gennaio. Nulla da fare quindi per l’Inter, che stando alle voci sembra interessata all’argentino. Il centrocampista, al momento, è un pilastro dei friulani e per il giornalista di Sportitalia non c’è alcuna possibilità che possa muoversi nell’imminente sessione di mercato.