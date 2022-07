Criscitiello: «Per Bremer qualcuno sta bluffando. Marotta, calcoli sbagliati»

Continua la trattativa tra l’Inter e Bremer. Il difensore spinge per arrivare in nerazzurro ma serve trovare la quadra con Cairo. Criscitiello poco convinto. Poi riprende Marotta sulle sue previsioni

BLUFF − Sull’operazione Bremer-Inter, si è espresso Michele Criscitiello: «Gleison Bremer è un grande punto di domanda, l’Inter è convinta di averlo in pugno ma occhio che la trattativa la devi fare con Urbano Cairo. Qualcuno sta bleffando sicuramente, bisognerà capire se Cairo veramente accetterà 35 milioni o se ne vuole 50. Secondo me si accontenterà a 40. Beppe Marotta ha detto di voler chiudere tutto entro il 30 giugno, non lo ha fatto. Ci sono vari discorsi aperti: difensore e cessione Alexis Sanchez che sta tappando le ali per qualcos’altro o qualcun altro». Queste le sue parole in collegamento a Tutti Convocati.