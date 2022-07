Bremer, Juric gioca a favore dell’Inter? Indizio di mercato dall’amichevole

Gleison Bremer continua a rimanere in orbita Inter, la chiusura potrebbe arrivare a breve. Dal ritiro austriaco di Bas Leonfelden arriva un indizio di mercato in vista di Eintracht Francoforte-Torino

INDIZIO? − Il Torino scenderà tra pochissimo in campo contro l’Eintracht Francoforte. Solo panchina per Gleison Bremer, giocatore fortemente in orbita Inter. I nerazzurri infatti sono vicini a chiudere l’operazione tant’è che la fumata bianca potrebbe arrivare anche ad inizio settimana prossima. Intanto, Ivan Juric ha deciso di tenere in panchina il difensore brasiliano in vista della prima imminente amichevole in Austria. Calcio d’inizio alle ore 14.30.