Pinamonti verso l’Atalanta ma l’Inter vuole il riacquisto: cifra non banale!

RIACQUISTO − Dal nerazzurro di Milano al nerazzurro di Bergamo. Cambia la squadra ma non i colori Andrea Pinamonti. Dopo il continuo andirivieni tra Monza, Atalanta e per ultimo il Sassuolo, il classe 1999 andrà a giocare al Gewiss Stadium. Lo riporta il collega di Sport Mediaset Daniele Miceli. Individuate anche le cifre dell’affare: prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro. L’Inter però non vuole privarsi del tutto di Pinamonti tant’è che è stata avanzata una proposta di ‘recompra‘. Cifra peraltro non banale che si aggira intorno ai 30 milioni di euro.