Crespo: «Lautaro Martinez? Il centravanti deve approfittarne. Vedi l’Australia»

In Argentina non è andata giù – ovviamente – la sconfitta contro l’Arabia Saudita. L’ex attaccante dell’Inter Crespo, ospite a ESPN, giudica negativamente la prestazione di Lautaro Martinez (come Aguero) e cita un episodio avvenuto ieri sera.

MOVIMENTI DIVERSI – Lautaro Martinez si è fermato al gol annullato per fuorigioco in Argentina-Arabia Saudita. Per un grande ex attaccante come Hernan Crespo doveva fare altri movimenti: «Devi essere pronto per qualsiasi occasione che arriva. Devi aspettare che la palla arrivi e calciare subito, come è successo a livello concettuale sul gol dell’Australia con la Francia (vedi articolo). Il centravanti, in questi momenti, deve distrarre i due centrali e tenerli occupati. Poi, quando arriva il pallone, deve approfittarne».