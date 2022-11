Thuram, problema Inter dato dalla visibilità. Ma cifre differenti

Thuram è in scadenza di contratto e l’Inter è una delle squadre che lo vogliono. Il giornalista Marco Barzaghi, dal suo canale YouTube, segnala come la partecipazione ai Mondiali abbia creato qualche problema in vista di gennaio.

RICHIESTISSIMO – Marco Barzaghi aggiorna sulla corsa dell’Inter a Marcus Thuram: «È molto difficile. A ogni gol aumenta l’interesse, poi è stato convocato ai Mondiali aggiunto come ventiseiesimo, anche se con l’infortunio di Karim Benzema sono diventati venticinque e adesso è il vice di Olivier Giroud. Tutta questa mediaticità non ha fatto altro che aumentare il prezzo: dieci milioni di euro all’anno nemmeno Lautaro Martinez, credo che la cifra giusta sia quattro-cinque milioni. È una cifra a cui l’Inter può arrivare, però c’è una concorrenza importante. Qualcuno ha fatto il nome, oltre che della Juventus, anche del Milan. C’è il Bayern Monaco soprattutto, anche le inglesi».