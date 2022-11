Francia, inizio shock e rimonta: contro l’Australia Serie A protagonista

Termina 4-1 la partita valevole per il gruppo D dei Mondiali tra Francia e Australia. I transalpini partono male andando sotto nel punteggio, ma arriva poi una roboante rimonta per merito soprattutto dei giocatori della Serie A.

RIMONTA – Shock iniziale per la Francia contro l’Australia, con i socceroos che aprono il punteggio e si portano avanti dopo soli 9 minuti grazie alla rete di Goodwin. La nazionale oceanica sembra più in palla rispetto ai transalpini, che però trovano la reazione alla mezz’ora grazie ai giocatori di Serie A. Prima ci pensa Adrien Rabiot su assist di Theo Hernandez – entrato al posto del fratello Lucas infortunatosi al ginocchio – a pareggiare e, tre minuti dopo, lo stesso Rabiot serve un pallone facile facile a Olivier Giroud per il 2-1. Nella ripresa sale in cattedra Kylian Mbappé che prima trova il 3-1 e poi serve a Olivier Giroud il pallone della sua doppietta personale e del 4-1 finale. Negli ultimi minuti ingresso anche per Marcus Thuram, obiettivo Inter. Francia prima nel girone, con Danimarca e Tunisia a 1 punto dopo il pari di oggi e l’Australia ultima a 0.