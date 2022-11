Inter Women, classifica marcatrici in Serie A Femminile: Polli prima a quota 7

Inter Women, la classifica delle marcatrici aggiornata dopo la nona giornata di Serie A Femminile (vedi classifica). Con l’ultima partita del girone d’andata si chiude la prima parte di stagione per le nerazzurre. In trasferta contro la Fiorentina la squadra di Guarino non riesce a concretizzare. Nelle precedenti sfide, però, le interiste sono andate a segno numerose volte. Scopriamo insieme la classifica marcatrici della Serie A Femminile.

INTER WOMEN CLASSIFICA MARCATRICI – L’Inter Women chiude la prima parte di stagione con la partita pareggiata in trasferta contro la Fiorentina. Nell’ultima partita del girone d’andata di Serie A Femminile le nerazzurre portano a casa un solo punticino, utile per rimanere nella parte alta della classifica. Le ragazze di Rita Guarino, però, restano a bocca asciutta di gol. Domenica tante occasioni pericolose ma poca concretezza per le interiste, che, solitamente, vanno a segno abbastanza facilmente. Tante, infatti, le reti dell’Inter Women nel corso di questo campionato, non solo da parte delle attaccanti. In cima alla classifica delle marcatrici nerazzurre c’è Elisa Polli, seguita subito dopo, a distanza di un solo gol, da Tabitha Chawinga. Prima della partita contro il Parma, che segnerà l’inizio del girone di ritorno, scopriamo insieme l’intera classifica marcatrici nerazzurra di Serie A Femminile.

Inter Women, classifica marcatrici in Serie A Femminile

7 GOL – Elisa Polli.

6 GOL – Tabitha Chawinga.

3 GOL – Ghoutia Karchouni.

2 GOL – Tatiana Bonetti (2) e Stefanie van der Gragt (2).

1 GOL – Gloria Marinelli (1) e Nchou Njoya Ajara (1).

