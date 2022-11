FOTO – Karchouni sull’Inter Women: «Partite e allenamenti contribuiscono a…»

parla della suaattraverso i social. In un post, pubblicato sul proprio profilo Instagram, la centrocampista interista scrive: «Ogni allenamento e ogni partita contribuisce alla riuscita del progetto!». Lo scatto ritrae la giocatrice, insieme ad alcune sue compagne di squadra, con i colori nerazzurri ben in vista. Dopo il pareggio contro la vedi tabellino ), le ragazze disono al lavoro per preparare la prima giornata del girone di ritorno di. L’Inter è alla ricerca di una vittoria, per invertire la tendenza delle ultime settimane.