Aguero: «Argentina, non era la partita di Lautaro Martinez! Serviva altro»

La critica principale a Lautaro Martinez, dopo Argentina-Arabia Saudita, arriva da un suo connazionale: Aguero. A ESPN, l’ex attaccante critica il numero 10 dell’Inter per l’atteggiamento avuto in campo.

ERRORE IN ATTACCO – Piovono le critiche dopo Argentina-Arabia Saudita 1-2 di ieri. Sergio Aguero avrebbe voluto un assetto diverso in attacco: «Non era la partita di Lautaro Martinez. Il centravanti ha dovuto aspettare per vedere se c’era un rimpallo: quello che doveva fare era stare fra i due centrali. A volte Lionel Messi si spostava e andava in fuorigioco, ma Lautaro Martinez è impossibile trovarlo in queste situazioni. Io ho giocato queste partite, bisognava fare altro. Per me l’Argentina ha giocato molto bene, bisogna riconoscere che l’Arabia Saudita ha interpretato molto bene la partita. Ovviamente l’esordio è sempre il più complicato, l’Arabia Saudita non aveva nulla da perdere».