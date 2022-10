Costacurta: «Su Milenkovic c’è fallo! Out Brozovic? Non più un problema»

La partita tra Fiorentina e Inter non smette di essere al centro delle critiche A parlare delle decisioni dell’arbitro Valeri continua anche Costacurta, ex giocatore del Milan e opinionista di Sky Sport. Nel mirino il contatto Milenkovic-Dzeko, poi una considerazione su Brozovic.

POLEMICHE INFINITE − Le polemiche non finiscono più dopo il match tra Fiorentina e Inter. Le scelte dell’arbitro Paolo Valeri in varie occasioni hanno destato estremi dubbi (vedi moviola). La mancata espulsione su Federico Dimarco e il presunto fallo di Edin Dzeko sul gol vittoria sono stati il centro delle critiche di Alessandro Costacurta, che si è espresso a Sky Sport dicendo: «Su Dimarco manca un’espulsione netta. Oltre a questo errore c’è il fallo di Dzeko su Nikola Milenkovic. Sulla partita da sottolineare è la prestazione di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno sa prendere la palla, tenerla quando la squadra è in difficoltà. Mkhitaryan è diventato molto importante, questo centrocampo mi piace tantissimo. Marcelo Brozovic non è più un grandissimo problema come prima!»