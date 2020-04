Costacurta: “Lautaro Martinez fuoriclasse! Barcellona? 1-2 top per...

Costacurta: “Lautaro Martinez fuoriclasse! Barcellona? 1-2 top per l’Inter”

Condividi questo articolo

Costacurta ha fatto il punto della situazione sul futuro di Lautaro Martinez e l’eventuale cessione al Barcellona. L’ex difensore sottolinea le grandi qualità del giovane attaccante dell’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni in collegamento per “Sky Calcio Club”, in onda su “SkySport24”

PROSPETTO DA TENERE – Alessandro Costacurta esprime la sua opinione sul futuro di Lautaro Martinez: «E’ già un campioncino. Capisco che potrebbero entrare 111 milioni, il valore della clausola rescissoria. Secondo me, potrebbe veramente diventare un fuoriclasse. Credo sia uno dei migliori prospetti mondiali, credo sia veramente molto forte, per questo dico queste cose. Se l’Inter dovesse cederlo, bisognerebbe trovare 1-2 giocatori che possano sostituirlo».