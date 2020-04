Marchegiani: “Lautaro Martinez-Barcellona? Inter, pensaci bene! Ha tutto”

Marchegiani esprime la sua opinione sulla possibile cessione di Lautaro Martinez con destinazione Barcellona (qui i dettagli). L’opinionista durante “Sky Calcio Club”, in onda su “SkySport24”, esalta le qualità dell’argentino: di seguito le sue dichiarazioni

VERSO LA SPAGNA? – Luca Marchegiani consiglia i nerazzurri sul futuro della punta argentina: «E’ migliorato tanto Lautaro Martinez quest’anno. I due attaccanti dell’Inter sono molto importanti all’interno del gioco di Conte. Mi sembra che sia un calciatore in grandissima crescita e si sta manifestando come un attaccante completo. E’ capace anche di giocare in area di rigore e nel gioco aereo. Immaginarlo in un contesto diverso è difficile dopo un solo anno. Ha tutte le caratteristiche per far bene al Barcellona, ma se fossi nell’Inter ci penserei tanto prima di cederlo. E’ il calciatore in rosa su cui si può fare più affidamento».