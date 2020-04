Lautaro Martinez, l’Inter tratta col Barcellona! Ultima parola a Conte – Sky

Lautaro Martinez è al centro di una trattativa in corso tra Inter e Barcellona. L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, intervenuto in collegamento su “Sky Sport 24”, riferisce importanti aggiornamenti in merito al possibile affare

AGGIORNAMENTI DI MERCATO IN USCITA – Così Gianluca Di Marzio: «Lautaro Martinez al Barcellona? La trattativa esiste anche se sta attraversando una fase di stand by inevitabile. Non solo per gli effetti del Coronavirus, anche perché non c’è proprio l’intesa in questo momento tra i due club. Sia per quello che riguarda le contropartite tecniche che il conguaglio economico. Una cosa è certa, stanno trattando. Ed è già una notizia rispetto all’iniziale clausola di 111 milioni di euro. L’Inter sta iniziando a valutare alcune contropartite tecniche. Al momento non c’è ancora intesa, le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni. L’ultima parola sarà sempre quella di Antonio Conte. Dovrà essere lui ad accettare questo tipo di operazione. Per quanto riguarda invece Mauro Icardi, il PSG entro fine maggio ha l’opportunità di esercitare il diritto di riscatto per 70 milioni di euro. C’è ancora più di un mese di tempo, loro erano molto contenti di Mauro fino a poche settimane fa. Vedremo se manterranno questo tipo di impegno, se andrà al PSG a titolo definitivo o se invece tornerà all’Inter e si riapriranno scenari legati a una sua cessione magari in Italia».