Costacurta: “Eriksen alla Brozovic? Mi piace, ma l’Inter non ha tempo”

Alessandro Costacurta

Alessandro Costacurta, ospite negli studi di “Sky Sport” a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Benevento, ha parlato di Christian Eriksen rilanciato dal gol decisivo nel derby di Coppa Italia

IL RUOLO ALLA BROZOVIC – Costacurta apprezza l’idea di Antonio Conte di lavorare su Eriksen: «Mi piace, ma credo ci voglia del tempo e non so se l’Inter lo ha. Io credo che Eriksen sia più pericoloso davanti, ha qualità che nessun’altro all’Inter ha e si devono proporre anche a gara in corsa. Dall’inizio io non lo vedo, ha grande qualità nel mettere la palla sopra la difesa, nel tirare da fuori, può essere un’arma a partita in corso ma sinceramente non lo vedo titolare nell’Inter».