Colonnese: Â«L’Inter prima difendeva alta, ora Conte ha scelto. PiÃ¹ solidiÂ»

Colonnese: «L’Inter prima difendeva alta, ora Conte ha scelto. Più solidi»

Francesco Colonnese Inter

Colonnese è intervenuto in collegamento con Inter TV a pochi minuti dal calcio d’inizio del match contro il Benevento. L’ex difensore ha parlato del pacchetto arretrato e delle modifiche fatte da Conte durante la stagione.

CRESCITA – Francesco Colonnese parla di quanto fatto dai nerazzurri in questa prima parte di stagione: «In questo ultimo periodo la difesa è migliorata molto. È diventata più solida: Antonio Conte ha scelto i tre titolari e li sta facendo giocare con continuità. Prima difendeva troppo alta, non aveva queste caratteristiche: i giocatori sono più bravi in uno spazio di campo inferiore. Così l’Inter è diventata più solida. Conta però l’atteggiamento, la concentrazione e la voglia di capire che durante le gare ci sono dei momenti di difficoltà e bisogna superarli indenni, cercando di migliorare dagli errori. L’Inter è partita con questo sistema di gioco da un anno e mezzo: cambiarlo, quando si lotta per qualcosa di importante, penso sia complicato. Servono certezze e per questo ci vuole tempo, l’Inter gioca tante partite ravvicinate ed è difficile. L’Inter ha ritrovato certezze quando è tornata al 3-5-2, col 3-4-1-2 non era andata bene. Così l’Inter è molto più solida e concentrata. I giocatori sono forti fisicamente, nell’uno contro uno sono bravi».