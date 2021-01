Pirlo: Â«Inter-Juventus? Importante, ma non dobbiamo dimostrare nullaÂ»

Pirlo: «Inter-Juventus? Importante, ma non dobbiamo dimostrare nulla»

Andrea Pirlo Juventus

Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” dopo la vittoria della Juventus sul campo della Sampdoria che precede la sfida contro l’Inter di Coppa Italia

NESSUNA RIVICINTA – Pirlo non vuole che la sfida di Coppa sia condizionata da quanto successo in campionato: «E’ importante, è una semifinale di Coppa ed è un obiettivo a cui teniamo molto. Noi non dobbiamo dimostrare nulla, dobbiamo pensare a noi stessi. E’ una partita importante, contro una grande squadra, non pensiamo alla partita di qualche settimana fa ma a quella di martedì. Non ho mai avuto dubbi, capita la serata no, ma dopo tre giorni abbiamo fatto una grande partita in Supercoppa e da lì siamo ripartiti alla grande»