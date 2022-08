Costacurta: «Champions, alle italiane manca qualcosa! Due si avvicinano»

Il sorteggio della fase a gironi di Champions League si sta svolgendo proprio adesso (vedi LIVE), dunque Inter, Milan, Juventus e Napoli conosceranno a breve il loro destino. Secondo Costacurta, manca ancora qualcosa alle italiane

ANCORA INDIETRO – Il sorteggio della fase a gironi di Champions League si sta svolgendo proprio adesso. Secondo Alessandro Costacurta, alle italiane manca ancora qualcosa: «Le italiane? Io non riesco nemmeno a metterle sotto le quattro stelline. Vedo avvicinarsi un po’ le due milanesi mentre le altre due sono più in difficoltà, ma faccio fatica a metterle sotto le più grandi. Credo manchi qualcosa per arrivare in fondo, chiaro che ci aspettiamo che qualcuna arrivi almeno ai quarti. Conoscendo la qualità dell’Inter con quasi tutte se la giocherà. Il Bayern Monaco probabilmente è molto solido».