Condò: «Champions, no missioni impossibili! Ricordo una cosa sull’Inter»

La Champions League inizia ufficialmente oggi con i sorteggi della fase a gironi che vedono Inter, Milan, Juventus e Napoli in attesa di conoscere le loro avversarie. Paolo Condò dice la sua dagli studi di Sky Sport

OTTIMISMO – La Champions League inizia ufficialmente oggi con il sorteggio della fase a gironi. Secondo Paolo Condò, Inter, Milan, Juventus e Napoli possono competere: «Le vedo tutte quante tra le tre e le quattro stellette e lì peserà il sorteggio. Sarà il sorteggio a decidere dove metterle tra le tre e le quattro stellette, secondo me non ci sono missioni impossibili a parte le squadre della prima cerchia. Ricordiamoci che l’Inter l’anno scorso agli ottavi vinse ad Anfield e tutti noi ci lamentammo un po’ che Inzaghi negli ultimi dieci minuti pensò più al campionato che a rincorrere i supplementari. Che il Milan a Liverpool a un certo punto si trovò in vantaggio, la Juventus ha comprato due dei venti giocatori migliori al mondo e che il Napoli è stata la squadra che ha rubato l’occhio in questa partenza di campionato. Da questo punto di vista sono ottimista, potremmo addirittura riuscire nell’en plein ma dipenderà molto dal sorteggio».