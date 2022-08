LIVE – Sorteggio Champions League, dalle 18 in diretta il girone dell’Inter

Alle 18 a Istanbul si terrà il sorteggio della fase a gironi di Champions League. Segui LIVE su Inter-News.it tutti gli accoppiamenti e le avversarie dell’Inter nella massima competizione UEFA. Qui tutte le informazioni.



I GIRONI IN DIRETTA – Dalle ore 18 in programma il sorteggio UEFA a Istanbul. A seguire la diretta testuale, con tutti gli accoppiamenti della stagione 2022-2023. Fra domani sera e sabato alle 12 sarà anche reso noto il calendario, con le date e gli orari ufficiali delle partite: la prima giornata è in programma martedì 6 e mercoledì 7 settembre.

N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potranno seguire la diretta testuale a questo indirizzo:

Condividi