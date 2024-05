Cosmi difende Mourinho: «Ha scritto la storia del calcio. Rispetto!»

L’ex allenatore di Serie A Serse Cosmi non ha sopportato le parole di Gian Piero Gasperini contro l’ex Inter e Roma José Mourinho. Su Radio Serie A viene chiesto rispetto.

RICHIESTA ESPLICITA – Gian Piero Gasperini ci è andato giù pesante contro José Mourinho dopo Atalanta–Roma. Il gioco proposto dal portoghese non piaceva affatto all’allenatore bergamasco, che però ha oltrepassato qualche limite. Serse Cosmi non ha proprio apprezzato: «Non sopporto il non rispetto delle persone, per uno che ha scritto volendo o non volendo la storia del calcio mondiale. Non mi piace la mancanza di rispetto, ossia quello di associare Mourinho ad una motivazione coreografica. La persona va rispettata, denigrare un allenatore che ha vinto in tutti i campionati è veramente sbagliato».